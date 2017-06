Fußball SV Obereschach steigt erstmals in Landesliga auf

Auf dem Sportplatz des SV Obereschach wird bereits vor Spielbeginn gegen den TuS Bonndorf gefeiert. Die zweite Mannschaft des FC Schonach hat einen Fanclub mitgebracht, um im letzten Saisonspiel der Kreisliga B4 den Titel zu feiern. Schonach gewinnt gegen den SV Obereschach II mit 7:2.Beim FC Königsfeld ist vor dem Spielbeginn das Parkplatz-Angebot aufgrund des nahe gelegenen Schwimmbades äußerst knapp geworden. 350 Zuschauer wollen sehen, ob der FC Königsfeld nach 2011 zum zweiten Mal den direkten Sprung in die Landesliga schafft. "Jungs, lasst uns gemeinsam den Traum erfüllen", ist auf einem Transparent geschrieben.

1. Minute Nicht ganz pünktlich um 15.07 Uhr wird die Partie in Obereschach angepfiffen. Auch in Königsfeld beginnt das Spiel verspätet.

5. Minute Die Königsfelder verzeichnen durch einen Kopfball von Christian Richter ihre erste Chance. In Obereschach hat Torjäger Marvin Zimmermann das 1:0 auf dem Fuß, scheitert aber am guten Bonndorfer Keeper Kay Schlageter.

18. Minute Die Königsfelder Latte wackelt. Aus 25 Metern hat der Oberbaldinger Sascha Heinig mit einem Freistoß abgezogen. Es bleibt die größte Möglichkeit des starken Aufsteigers im ersten Durchgang. In Obereschach passiert nicht viel. Beide Mannschaften haben große Probleme, in die Partie zu finden.

23. Minute Die Chancen des FC Königsfeld häufen sich, aber viele bleiben ungenutzt. Die große Frage beim FCK ist: Was wäre im Fernduell mit Obereschach passiert, wenn die Mannschaft um Spielertrainer Jörg Holik schon recht früh hätte klar in Führung gehen können? Die Hitze ist enorm. Bei den Königsfeldern muss Maximilian Lehmann mit Kreislaufproblemen raus. In Obereschach sorgen sie vor. Es gibt die erste Trinkpause.

30. Minute Der Ball zappelt das erste Mal im Netz! Obereschachs Christoph "Pole" Hayn nimmt das Leder im gegnerischen Sechzehner schön mit der Brust an und vollendet sehenswert per Direktabnahme. Doch Schiedsrichter Markus Clajus hat die Szene bereits abgepfiffen. Hayn stand wohl im Abseits.

36. Minute Der SV Obereschach geht mit 1:0 in Führung. Aber was ist hier bitte gerade passiert? Obereschach bekommt einen Freistoß zehn Meter hinter der Mittellinie. Kay Schlageter steht etwas zu weit vor seinem Kasten und Mike Duffner lupft den Ball aus mehr als 30 Metern einfach über ihn hinweg. Schlageter konnte den Freistoß zwar noch an die Latte lenken, landete aber anschließend samt Ball im Tor.

38. Minute 1:0 für Königsfeld. Beinahe zeitgleich passiert dem Hochemminger Andreas Tobey im eigenen Strafraum ein Handspiel – eiskalt verwandelt Jörg Holik. Mit diesem Spielstand geht es auf beiden Plätzen jeweils in die Pause.

46. Minute Zeitgleich wird auf beiden Plätzen die zweite Halbzeit angepfiffen.

48. Minute Nach zahlreichen vergebenen Torchancen schlägt Torjäger Marvin Zimmermann eiskalt zu und bringt Obereschach mit 2:0 in Führung. 49. Minute Was ist denn in Königsfeld los? Die Hochemminger finden immer besser ins Spiel, erarbeiten sich gegen eine nun anfällige Hintermannschaft der Gastgeber gute Möglichkeiten. Aber Jeremias Ketterer scheitert zwei Mal knapp.

63. Minute Hochemmingen schafft den verdienten 1:1-Ausgleich. Pascal Heinig ist eben mal über die linke Seite durchgestartet und vollendet.

65. Minute Erneut Jubel in Obereschach. Ein Fan der "SVO-Ultras" brüllt das Zwischenergebnis aus Königsfeld über den Platz. Die Meisterschaft ist jetzt zum Greifen nahe. Die Obereschacher und Schonacher Fans singen und feiern gemeinsam.

70. Minute Das Königsfelder Team wirkt gehemmt. Jörg Holik bekommt – erstmals – den Spielstand aus Obereschach mit. Acht Kilometer weiter südöstlich werden die ersten Rauchbomben gezündet.

75. Minute Die Königsfelder haben sich wieder gefangen und bejubeln das 2:1. Jörg Holik hat einen Freistoß mit viel Übersicht in das Angriffszentrum befördert – Christian Richter vollendet. In Obereschach fällt zeitgleich – mit dem 3:0 – eigentlich die Entscheidung. Der gerade eingewechselte Lamin Njie wird von Adrian Storz auf die Reise geschickt. Njie ist schnell – und wie. Er hängt alle seine Gegenspieler ab und überwindet im Eins-gegen-Eins-Duell auch Schlageter. Die komplette Mannschaft samt Ersatzbank kommt zum Torjubel angerannt und wirft sich auf den Torschützen drauf.

85. Minute Hut ab vor dem FC Königsfeld. Die klare Obereschacher Führung ist längst bekannt. Trotzdem machen Jörg Holik und Co. vorne weiter Druck, wollen zumindest noch einen Treffer erzielen.

91. Minute Schlusspfiff in Obereschach. Trainer Mario Bibic versammelt seine Mannschaft im Kreis und stellt eine Telefonverbindung nach Königsfeld her.

92. Minute Schiedsrichter Sandro Pinna pfeift in Königsfeld ab. Jörg Holik holt seine Spieler sofort zusammen zum Kreis. "Jungs, ich bin stolz auf unsere Saison. In zwei Wochen haben wir den Aufstieg geschafft", sagt er kämpferisch in die Runde. Gleichzeitig mit dem Schlusspfiff in Königsfeld brechen in Obereschach hingegen alle Dämme.