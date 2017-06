Fußball SV Nußbach schnappt sich mit Sieg die Meisterschaft

SV Nußbach - FV/DJK St. Georgen 8:0. Mit einem deutlichen 8:0-Sieg gegen den FV/DJK St. Georgen am letzten Spieltag der Saison in der Kreisliga B1 hat der SV Nußbach die Meisterschaft gesichert. Nach Toren von Stefan Loeck (25. Minute), Marius Faller (35. und 82.), Steffen Schneider (44. und 73.), Kim Hör (61.), Pirmin Fleig (77.) sowie Salvatore Guaglianone gab es nach dem Abpfiff kein Halten mehr. Der Aufstieg in die Kreisliga A1 war perfekt!