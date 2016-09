Fußball SV Fischingen feiert ersten Saisonsieg

Lange war das Spiel in Hopfau offen, obwohl die Gäste spielerische und kämpferische Vorteile hatten. FC-Manager Roman Rieger (30.) eröffnete den Torreigen bei diesem Duell, baute den Vorsprung nach der Pause (58.) aus, und mit dem 0:3 durch Tolga Erzincanlioglu (59.) war das Spiel gelaufen. Die Hausherren konnten durch Maxi Roth (73.) noch verkürzen, doch mit dem 1:4 durch Tolga Erzincanlioglu (60.) war der alte und verdiente Endstand wiederhergestellt.

ASV Bildechingen – FC Horb 3:2 (2:2).

Ein gutes Niveau hatte das Spitzenspiel in Bildechingen, die Hausherren hatten mit dem überraschend spielstarken Gast große Probleme. Nach dem 0:1 durch Ibrahim Büyükköse (7.) konnte Jona Zimmermann (11.) ausgleichen. Benjamin Faiss (34.) legte nun vor und Ibrahim Büyükköse (42.) zog mit dem Ausgleich nach. Spannender wurde es nach der Pause; auf beiden Seiten gab es zahlreiche Möglichkeiten. Am Ende konnte Sören Ehmig (65.) einen Foulelfmeter zum wichtigen Sieg verwandeln. Die Hausherren zeigten sich überzeugt von der Qualität der Gäste und waren überzeugt, dass Horb in dieser Saison nicht viele Spiele verlieren wird.

SG Dettlingen-Bittelbronn – VfB Sigmarswangen 3:0 (0:0).

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Chancebn auf beiden Seiten wurde ein Mann zum Matchwinner, Laurin Schmid (49.; 56. und 63.) hatte einen lupenreinen Hatrick zu bieten und ebnete damit den Weg zum ersten Heimsieg. Die Gäste konnten sich nach dem Dreierpack nicht mehr wehren und haben damit noch immer die Null auf dem Konto stehen.

SV Lichtenfels-Leinstetten – Sportfreunde Bierlingen 0:4 (0:4).

Damit hätte nicht einmal der kühnste Optimist gerechnet: Die Sportfreunde aus Bierlingen fegten in einer Halbzeit die Hausherren regelrecht vom Platz und sind in der Tabelle weit nach oben geklettert. Marc Weisser (7. und 10.); Kevin Kiesel (30.) und Ex-Trainer Mario Neumaier (35.) erzielten die Tore auf des Gegners Platz. Spielertrainer Knud Herr kassierte in der zweite Halbzeit noch die gelb-rote Karte und wird beim nächsten Spiel fehlen.