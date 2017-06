Fußball SV Eutingen: Zurück in der Bezirksliga

Vom Entscheidungsspiel direkt in die Bezirksliga. Diese erste und eventuell auch einmalige Konstellation konnte der SV Eutingen am Samstag in Dornhan ausnutzen. Knapp 700 Zuschauer verfolgten das Duell der beiden Vizemeister auf einem Sportgelände, das von der ausrichtenden TSF Dornhan perfekt hergerichtet wurde und damit den perfekten Rahmen für ein solches Spiel bildete. Hans-Peter Hoferer war dabei wieder einmal ein glänzender Moderator bei traumhaftem Fußballwetter.

In den ersten 20 Minuten war es in erster Linie der SV Eutingen, der das Spiel in die Hand nahm. Dabei immer wieder angetrieben von Spielertrainer Ümit Dagistan ging es zielstrebig in Richtung gegnerisches Tor. Auf der Gegenseite hatte bei der SG Herzogsweiler-Durrweiler Michael Züfle zunächst auch viel zu tun um seine Mitspieler in der Abwehr richtig zu positionieren, doch dies wollte zunächst nicht so recht gelingen. Dies wurde mit dem Führungstor durch Sebastian Lazar (6.) bestraft, der perfekt angespielt, das Leder am heraus stürzenden SG-Torwart Benjamin Joswig ins lange Eck beförderte. So einfach kann es sein, Tore zu erzielen.

Auf der anderen Seite ging in dieser Phase nach vorne eigentlich gar nichts. Ein Weitschuss von Spielertrainer Dein Smajovic (8.) war alles, was der A1-Vizemeister offensiv auf die Beine stellte. Viel Glück hatte man zudem bei einem Schuss von Hannes Kettenburg, der vom Querbalken und ins Feld zurücksprang. Danach handelte Michael Züfle am schnellsten und beförderte das Leder aus der Gefahrenzone.