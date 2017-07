Fußball Straßberg verkauft sich gegen TSG Balingen teuer

TSV-Trainer Oliver Pfaff hatte sein Team gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner gut eingestellt. Der Landesligist präsentierte sich vor allem in der Defensive gut organisiert gegen die TSG, die zwar das Spiel bestimmte, aber im Abschluss noch zu ungenau agierte.

Straßberg setzte in der Offensive vereinzelt Nadelstiche und hatte nach 22 Minuten eine gute Gelegenheit zur Führung, doch Tobias Sessler schob den Ball aus spitzem Winkel knapp am langen Eck vorbei. Da auf der Gegenseite Hannes Scherer nach einem Einwurf am klasse parierenden TSV-Goalie Christopher Kleiner scheiterte (34.), und ein Schuss von Carlos Konz noch zur Ecke abgefälscht wurde (36.), ging es torlos in die Halbzeit. In der Pause wechselte TSG-Cheftrainer Ralf Volkwein komplett und brachte eine neue Formation auf das Feld. Balingen verstärkte nun den Druck, doch Straßberg hielt dagegen, und so dauerte es bis zur 72. Minute, ehe der erste Treffer fiel: Cedric Guarino spielte in den Lauf von Jonas Wiest, der den Ball vor das Tor chippte, wo Daniel Seemann zum 1:0 abstaubte. Fünf Minuten später schlug Wiest einen Eckball präzise vor das Tor, wo Matthias Schmitz zum 2:0 einköpfte. In der 84. Minute besorgte Guarino mit einem Schuss aus 16 Metern das 3:0.

"Der Sieg ist okay. Aber wir haben schon noch viel Luft nach oben", resümierte TSG-Trainer Volkwein. Sein Straßberger Kollege Pfaff war zufrieden: "Wir haben gegen einen Oberligisten 70 Minuten lang ein 0:0 gehalten."