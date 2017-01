Fußball Stadtteilpokal Horb: SG Ahldorf/Mühlen schnappt sich den Pott

Das mag auch damit zusammenhängen, dass es Harald "Opa" Brendle von der Turnierleitung des Ausrichters SV Mühlen bestens verstand, den Zuschauern auf der Empore vorab einzuheizen. Ordentlich Stimmung sollten sie machen, denn bis zum frühen Abend steckten einige Zuschauer noch ob der widrigen Bedingungen im Straßenverkehr fest. Also einmal die Laola-Welle geübt, ein kleines Stimmungsbarometer unter Fans und alle gemeinsam einen Hauch vom Anfield Road-Flair des FC Liverpool durch die Halle verströmen lassen, indem alle zusammen "You’ll never walk alone" anstimmten. Dann durften auch endlich die Mannschaften ran.

Viertelfinale Gruppe A

SG Ahldorf/Mühlen – SGM Rexingen/Dettingen I 1:0. Ungute Erfahrungen hatte die SG Ahldorf/Mühlen in den zurückliegenden Turnieren im Viertelfinale regelmäßig gemacht. Dies sollte sich dieses Jahr ändern. Wieder einmal war es Sven Saile, der aus der Drehung einnetzte. In der Folgezeit dezimierten sich beide Teams mit Zweiminutenstrafen für Eugen Völker und Tobias Schmollinger selbst. Tim Avenarius rettete mit einer tollen Parade den knappen Erfolg der Veranstalter.