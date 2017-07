Fußball Stadt-Derby wird nach Tumulten nachgeholt

Ein komplett faires Spiel

Und so kam es dann auch. Beim Spiel am Donnerstagabend gab es keine Karten, alles lief fair und sauber ab. Auch bei strittigen Situationen war kein Gemecker zu hören. Alles verlief freundschaftlich und nach dem Spiel wurde der Gegner mit Handschlag verabschiedet. Das glücklichere Ende hatte das Spiel für die Hechinger. Sie gewannen mit zwei zu null.

Doch besagte Gewaltvorkomnisse stellen – auch wenn sie nicht allzu häufig vorkommen – ein großes Problem für die Schiedsrichtergruppen dar. "Wenn man von einem solch extremen Vorfall hört oder davon in der Zeitung liest, ist das für viele natürlich sehr abschreckend", so Antonio de Rossi, Obmann der Gruppe Zollern-Balingen. "Es ist schwierig, neue – vor allem junge – Schiedsrichter davon zu überzeugen, zur Pfeife zu greifen, wenn auf dem Feld oder am Seitenrand so die Post abgeht", ergänzt er im Hinblick auf die sich weiter nicht verbessernden Zahlen an Schiedsrichter-Neulingen. Beim momentan laufenden Neulingskurs sind es 26 Teilnehmer, die am kommenden Donnerstag ihre abschließende Prüfung ablegen werden und sich um ihren Schiedsrichter-Schein bemühen.

Am Samstag, 8. Juli, müssen alle Spieler beider Mannschaften, die im Laufe der Saison zum Einsatz kamen sowie auch sämtliche Betreuer der beiden Vereine an dem sogenannten "Präventiv-Coolness-Workshop" – der unter dem Motto Konfliktmanagement und "Respekt, Fairness, Coolness, Konfliktlösung" steht – des Württembergischen Fußballverbands in Stuttgart teilnehmen. Dieser war eigentlich auf den 24. Juni angesetzt, findet nun aber doch zwei Wochen später statt. Für diese zusätzliche Strafmaßnahme des Sportgerichts wurde sogar der Spielplan des Hohenzollern-Pokals so umgestellt, dass die Teams am Samstag nicht im Einsatz sein werden.