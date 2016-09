Fußball SSV Dettensee überrascht gegen SV Eutingen

SV Eutingen – SSV Dettensee 1:2 (0:2). Selten so effektiv spielte der SSV Dettensee wie am gestrigen Abend in Eutingen, drei Chancen zwei Tore, Thomas Raible (21.) und Tobias Hassmann (34.) versetzten den Hausherren gleich zwei Rückschläge. Eutingen gelang es trotz guter Chancen vor der Pause nicht den wichtigen Anschlusstreffer zu erzielen, unmittelbar nach Wiederanpfiff war es erst soweit, Leon Baur wurde im Strafraum gefoult, als Torschütze vom Dienst erledigte Spielertrainer Ümit Dagistan (46.) diese Aufgabe souverän. Obwohl Eutingen im weiteren Verlauf stetig zulegen könnte und das Remis auf jeden Fall verdient gewesen wäre, es reichte den Hausherren nicht mehr und damit war die erste Saisonniederlage in der neuen Umgebung perfekt.

SG Rohrdorf-Eckenweiler – ASV Nordstetten 1:2 (1:1). Ein spannendes Spiel gab es in Eckenweiler zu sehen, die Hausherren hatten in den Anfangsminuten mehr vom Spiel und gingen nach guten Chancen auch durch Andre Maier (25.) verdient in Führung. Damit wurden auch die Gäste aktiver und setzten die Hausherren unter Druck. Nach dem Ausgleichstreffer durch Raphael Hellstern (32.) hatten die Nordstetter eindeutig mehr vom Spiel und dies war auch nach Wiederanpfiff so. Auf der rechten Seite hatten die Jungs von Bernd Schättle ihre Probleme durch, dort setzte sich der flinke Stürmer durch, drang in den Strafraum ein und legte für Chris Hellstern (60.) auf dem damit der Siegtreffer gelang. Die SG "Rohrweiler" versuchte in der Schlussphase alles, hatte auch wieder mehr zu bieten, doch der Ausgleichstreffer gelang nicht mehr. TuS Ergenzingen II – TSV Weitingen 2:0 (2:0). Einen rabenschwarzen Tag erlebten die Weitinger beim Lokalrivalen in Ergenzingen, trotz bester Chancen gelang es nicht der Bezirksliga-Reserve einen Gegentreffer bei zu bringen. Stattdessen führten die Konter der Frohnmeyer-Jungs zum Erfolg, schon vor der Halbzeit stand der erste Saisonsieg fest, Nikolaj Weimer (10.) und Alexander Schulz (40.) erzielten die Siegtreffer.

SG Altheim-Grünmettstetten – VfL Hochdorf 2:1 (1:1). Ein rassiges Spiel lief in Altheim ab, die Hausherren konnten sich erneut steigern gegen einen Gast der spielerisch leichte Vorteile hatte, aber in der Chancenauswertung vieles liegen liess. Nach dem Führungstreffer durch Kevin Dettling (33.) war es Eugen Schweng (42.) der ausgleichen konnte, der Siegtreffer gelang Wolfgang Kneissler (66.).

Die Torjäger:

7 Tore: Thomas Baur (SV Felldorf) und Lukas Baur (SV Felldorf). 5 Tore: Ümit Dagistan (SV Eutingen) und Chris Hellstern (ASV Nordstetten). 4 Tore: Maximilian Mink (SSV Dettensee); Orhan Canpolat (TSV Weitingen); Marcel Mensch (SV Baisingen); Marian Jänke (SV Felldorf), Marc Birkle (VfL Hochdorf) und Andre Maier (SG Rohrdorf-Eckenweiler). 3 Tore: Tobias Hassmann (SSV Dettensee). 2 Tore: Wolfgang Kneissler (SG Altheim-Grünmettstetten); Fatih Altindag (SG Rohrdorf-Eckenweiler); Francesco Selvaggio (SG Rexingen/Dettingen); Uwe Eberhardt (TSG Wittershausen); Eugen Schweng (VfL Hochdorf); Vadim Gorbatschow (VfL Hochdorf); Markus Teufel (SV Eutingen), Uwe Heckele (TSG Wittershausen); Kevin Dettling (SG Altheim-Grünmettstetten) und Alex Krauss (SV Eutingen).