Fußball SpVgg Freudenstadt: Routiniers gehen voran

Rückblickend auf das 2:2 bei den SF Gechingen verteilte er noch ein Sonderlob an die beiden routinierten Spieler Eugen Remmel und Dominik Graf. "Beide haben das hinten und vorne aus meiner Sicht überzeugend gemacht und die jungen Spieler so geführt, wie ich mir das vorstelle." Ohnehin hat Bertiller bei seiner Mannschaft in den letzten Wochen jeweils kleine Schritte nach vorne registriert, die jetzt endlich in den zweiten Saisonsieg münden sollen.

Noch keine Entwarnung kann der Freudenstädter Trainer hinsichtlich der Personalsituation geben. Definitiv ausfallen werden weiterhin Pascal Fischer und Steffen Wurster, dazu neu der in Gechingen als Torschütze aufgetretenen Youngster Patrick Ostojic. Letztmals fehlen wird wegen seines Englandaufenthalts Simon Schau. Erst im Abschlusstraining am heutigen Freitag wird sich zudem entscheiden, ob der zuletzt kurzfristig ausgefallene Kapitän Pascal Fahrner und Michael Schmelzle werden auflaufen können.

Klar ist sich Jens Bertiller nicht nur wegen der Lücken in seinem Kader darüber, dass morgen eine schwere Aufgabe wartet: "Wie fast immer bei Mannschaften aus dem Bereich Böblingen, hat es vor der Saison auch beim GSV Maichingen wieder einen Umbruch gegeben. Dazu benötigt man Zeit, doch die beiden letzten Siege in Gärtringen und gegen Nehren haben gezeigt, dass die Mannschaft von Sven Hayer anscheinend die Kurve bekommen hat".