Fußball Spvgg Freudenstadt bleibt drin

Eine Zeigerumdrehung später schlug Matthias Ade einen langen Ball auf den Fünfmeterraum, in einer Spielertraube konnte Reutlingens Keeper Mirko Perkovic den Ball nicht entscheidend klären. Michael Schmelze war’s egal: Er köpfte die Kugel zum viel umjubelten Führungstreffer ins Netz.

In der Folgezeit hatten nochmal Michael Schmelzle und der überragende Abwehrchef Pascal Fahrner per Kopf die Möglichkeit, die knappe Führung sogar auszubauen. Von der gefürchteten Reutlinger Offensive war in den ersten 45 Minuten so gut wie nichts zu sehen, was aber auch an den kompakt im Raum stehenden Freudenstädtern lag. Kam trotzdem mal ein hoher Ball Richtung Strafraum, war es Kapitän Fahrner der ausnahmslos jedes Kopfballduell gewann. Kurz vor der Pause tauchte dann Dominik Graf, von Fabio Weimer geschickt, alleine vor Perkovic auf, scheiterte jedoch am langen Croatia- Schlussmann.

Die ersten 20 Minuten nach Wiederanpfiff stand man dann auf Freudenstädter Seite etwas zu tief, sodass die Gäste etwas mehr Druck entwickelten, außer einem Distanzschuss von Vincenzo Giambrone, den Johannes Günter sicher parierte, sprang aber nichts heraus. Glück hatte in dieser Phase der Partie Dennis Pascolo, der nach einem Frustfoul an Kevin Braun mit Gelb noch gut bedient war.

In der Folgezeit verlagerten die Weil-Mannen die Begegnung wieder mehr vom eigenen Kasten weg und kamen so dem Croatia-Gehäuse erneut näher. So war es Gerhard Melewzik, der sein Solo aber zu schwach abschloss, und als Kevin Braun querlegte, rutschte der zuvor eingewechselte Alessio Weimer nur knapp am Ball vorbei.

In der Endphase kamen die Schützlinge von Ex- Profi Marko Mutapcic nochmals zu einer Chance, doch der Ball landete sicher in den Armen von Johannes Günter. Dieser leitete einen sehenswerten Konter ein, Michael Schmelzle scheiterte dabei zunächst alleine am gut reagierenden Perkovic, setzte den zweiten Ball anschließend an den rechten Pfosten.

Groß war der Freudenstädter Jubel dann, als der Schiedsrichter nach nur einer Minute Nachspielzeit abpfiff. Diese zugegeben knapp bemessene Zugabe bezeichnete Keeper Perkovic dem Schiri gegenüber als lächerlich, was ihm noch nach dem Schlusspfiff die rote Karte einbrachte.