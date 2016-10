Fußball Spiel eskaliert: sechs Verletzte

Tuttlingen - Am Sonntagnachmittag hat der Schiedsrichter das Spiel der Fußball Kreisliga C zwischen der aus Flüchtlichen bestehenden dritten Mannschaft des SC 04 Tuttlingen und der Fatihspor-Reserve aus Spaichingen beim Stande von 3:4 nach mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen in der 92. Spielminute abgebrochen.