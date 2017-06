Fußball Spannung pur beim "Finale" in Königsfeld

Die mögliche Taktik

"Wir werden offensiv im Vergleich zum Rückspiel nicht zurückschrauben. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur mit einem Sieg in Königsfeld den Aufstieg schaffen", sagt der Überlinger Trainer Florian Stemmer. Sein Team erarbeitete sich vor einer Woche einige gute Möglichkeiten, "doch dann hat uns entweder der letzte Tick im Abschluss gefehlt, oder Patrick Rominger hat eben bei Königsfeld sehr gut gehalten. Dies kann am Sonntag für uns schon wieder besser laufen", so Florian Stemmer. Jörg Holik beabsichtigt nur ein wenig seine Strategie im Vergleich zum ersten Duell zu verändern. "Wir wollen hinten weiterhin sehr sicher stehen, weil Überlingen mit Marc Kuczkowski und Niklas Blank hervorragende Stürmer besitzt, im Spiel nach vorne müssen und werden wir aber nun mehr machen."

Die Personalien

Bei den Königsfeldern wird Mittelfeldspieler Rico Eisensteck nach seinem in Überlingen erlittenen Kreuzbandriss ausfallen. Ansonsten plant Jörg Holik, der sich selbst in einer bestechenden Form befindet, keine großen Veränderungen in seiner Startformation. Angreifer Christian Moosmann feiert am Samstag in Fischbach Hochzeit, ist aber auf jeden Fall am Sonntag dabei. Auch für ihn wäre es im Erfolgsfall der zweite Landesliga-Aufstieg mit Königsfeld nach 2011.

Bei den Überlingern ist Leistungsträger Patrick Thum nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt. Coach Florian Stemmer kann aber auf zwei Spieler zurückgreifen, die vor einer Woche urlaubsbedingt fehlten. "Wir werden sicherlich nicht schwächer aufgestellt sein."

Große Kulisse erwartet

Rund 1000 Zuschauer (darunter 150 aus Überlingen) werden erwartet. Die Wetterfrösche kündigen für Sonntag weiter heiße Temperaturen an. Eine frühzeitige Parplatzsuche am Sportplatz in Königsfeld nahe des Schwimmbades empfiehlt sich deshalb.