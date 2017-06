Fußball Sören Haag schlägt kurz vor der Pause zu

SpVgg 08 Schramberg II – SpVgg Bochingen II 0:1 (0:1). Die SpVgg Bochingen II hat es geschafft und spielt nach einem knappen 1:0-Erfolg gegen die SpVgg 08 Schramberg II künftig in der Kreisliga B 1, während die Talstädter (als Vorletzter der B1) nach dieser Niederlage den bitteren Gang in die Kreisliga C 1 antreten werden. Am Rande des Spiels in Beffendorf war aber zu erfahren, dass die Schramberger erwägen, ihre zweite Mannschaft vom Spielbetrieb zurückzuziehen.