Fußball "So ein Spiel habe ich noch nie erlebt"

Martin Braun, der Sportlichen Leiter des Oberliga-Absteigers, wollte d dme Team keine Vorwürfe in Sachen Einstellung machen. "Wir haben eine hohe Qualität, waren aber nicht ruhig genug in unseren Aktionen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann von der Atmosphäre anstecken lassen. An solche Gegner müssen wir uns gewöhnen", betonte er.

Jetzt kommt am kommenden Samstag der souveräne Tabellenführer Freiburger FC (sieben Spiele – sieben Siege) zum Spitzenspiel in den Friedengrund. Vielleicht können die Nullachter da den momentanen Rückstand von acht Punkten auf den FFC, der ein Spiel mehr auf dem Konto hat, verkürzen.