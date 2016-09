Fußball Siegesserie des SV Felldorf ist zu Ende

Felldorf bleibt trotz der Heimpleite Spitzenreiter, punktgleich mit dem ASV Nordstetten, der in letzter Sekunde die Überraschung des TSG Wittershausen verhindern konnte. Uwe Eberhardt erzielte in der 89. Minute den Ausgleich. Zwei Minuten später war es Chris Hellstern, der dafür sorgte, dass Nordstetten als einzige Mannschaft alle bisherigen Spiele gewonnen hat. Der SV Eutingen trumpfte nach der Heimniederlage gegen Dettensee in Baisingen mit einen 8:1-Kantersieg auf. Überraschung auch in Rexingen. Beim 3:3 holte der SV Wachendorf II seinen ersten Punkt.

SV Felldorf – SG Rohrdorf-Eckenweiler 0:2 (0:0). Jeder hatte in Felldorf mit einer engen Kiste gerechnet – mit einem Sieg der Gäste jedoch eher nicht. Die SG Rohrdorf-Eckenweiler präsentierte sich in Felldorf als laufstarkes Team, die Hausherren übernahmen das Tempo schafften es aber nicht, die Abwehr der Gäste zu knacken. Großer Rückhalt war dazu Torwart Matthias Bronner, der alles hielt, was auf sein Tor kam und eine Glanzparade nach der anderen zeigte.

Währenddessen waren die Elf von Bernd Schättle recht stark in der Offensive und ging somit in Führung – doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Mit der zweiten Halbzeit gab es bei dem kampfbetonten Spiel Vorteile für die Gäste, auch wenn zunächst Frank Wetzel (50.) nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte sah. Dann wurden die Hausherren in der entscheidenden Szene des Spiels dezimiert. Torwart Alexander Noll (67.) wehrte außerhalb des Strafraumes den Ball mit der Hand ab. Den fälligen Freistoß setzte Michael Klippel (67.) aus 18 Metern ins Netz.