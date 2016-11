Fußball SG Oberes Gäu übernimmt nach Derbysieg Tabellenführung

TSV Haiterbach – Spvgg Berneck/Zwerenberg II 8:1 (2:1). "Das Ergebnis spiegelte eigentlich den Spielverlauf wieder", bilanzierte TSV-Sprecher Thomas Strehle die Partie, "wir haben auf dem kleinen Spielfeld unsere Chancen genutzt. Berneck scheiterten entweder an unserer Torhüterin Selina Tomasi oder traf aus nächster Näher nur den Pfosten." Knapp eine Stunde konnten die Gäste mithalten und mussten lediglich einen knappen 1:2-Rückstanden nach Toren der Haiterbacherinnen Lara Schuler und Tanja Maier (15./31) in die Pause mitnehmen. der Vanesa Stricker (43.) erzielte den Anschlusstreffer. Im zweiten Abschnitt brach dann aber das Unheil über die Truppe von Horst Schaible herein: Innerhalb von zehn Minuten erhöhten Madeleine Sökler (56./62.), Laura Luger (60.), Tanja Maier (63.) und Jasmin Wehle (66.) auf 7:1. Die eingewechselte Jennifer Lückmann stelle in der 83. Minute mit ihrem ersten Saisontor den Endstand zum 8:1 her. Spvgg

Bad Teinach-Zavelstein – SG Weil/ Schönaich 3:2 (2:1). "Es war quasi eine kleine Schlammschlacht", bilanzierte die Tainacher Spielrtrainerin Katrin Beck, "Wille und Kampf haben den Ausschlag gegeben." Für ihre Elf fing es nicht gut an, sie musste nach zwölft Minuten durch ein Eigentor von Abwehrspielerin Jana Lutz einem Rückstand hinterherlaufen. Jasmin Nothacker sorgte mit ihrem fünften Saisontor für den Ausgleich (26.). Nach rund 30 Minuten gelang ausgerechnet Eigentorschützin Jana Lutz die 2:1-Führung für die Gastgeberinnen. Nach gut einer Stunde besorgte Romie Schaible mit ihren zweiten Saisontor das 3:1. Dabei blieb es trotz vermehrten Anstrengen der Gäste bis kurz vor Schluss, dann erzielte Michelle Schmid den Anschlusstreffer (85.), was der Beck-Elf noch eine turbulente Schlussphase bescherte.

TSV Öschelbronn – SG Oberes Gäu 1:2 (1:0). Der TSV Öschelbronn zeigte gegen die SG Oberes Gäu ein gutes Spiel und verlangte dem neuen Tabellenführer alles ab. Lange sah es sogar nach einer Überraschung aus. Die Führung von Lisa Wiesner (29.) konnte die Gäu-SG nur durch einen Foulelfmeter von Fenja Hoefer (51.) ausgleichen. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit, als TSV-Torhüterin Gloria Graf einen Freistoß nicht festhalten konnte und Maximiliane Stefanek zum 2:1-Siegtreffer abstaubte.