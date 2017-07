Fußball Seedorf ist heiß auf den Hattrick

Am Freitag spielen die zehn teilnehmenden AH-Mannschaften (ab 17.45) in einem Kleinfeldturnier den Eschachpokalsieger aus. Das traditionelle Aktiven-Turnier findet am Samstag und Sonntag statt.

Bei den Senioren sind die zehn Teams in zwei Gruppen eingeteilt. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten erreichen die Halbfinals, die am Freitag ab 19.50 Uhr ausgetragen werden. Das Endspiel ist gegen 20.40 Uhr eingeplant. In der Gruppe A treffen der SV Seedorf, SpVgg Stetten/Lackendorf, FC Hardt, FC Fischbach und SG Mariazell/Locherhof II aufeinander. In der Gruppe B spielen der SV Horgen, FC Dunningen, FC Weiler, SG Buchenberg/Neuhausen und Gastgeber SG Mariazell/Locherhof. Gespielt wird auf zwei Spielfeldern. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten.

Ab Samstag 13 Uhr rollt der Ball bei den Aktiven