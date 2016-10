Fußball Schafft es FC 08 Villingen an Tabellenspitze?

Sollten die Nullachter am Samstag im Heimspiel gegen den SV Bühlertal ihre Siegesserie im eigenen Stadion fortsetzen, winkt vielleicht sogar die Tabellenspitze. Da der FC Denzlingen spielfrei ist, könnte mit drei weiteren Punkten auf jeden Fall wieder der zwei Platz zurückerobert werden. Spitzenreiter Freiburger FC empfängt am Wochenende den Tabellenvierten aus Kehl.

"Wir müssen aber auf uns schauen und unsere Leistung abrufen", stellt 08-Coach Jago Maric klar. Nach dem 1:1 beim FC Bad Dürrheim hofft er, dass sich sein Team wieder steigert. Am Montag im Derby vermisste er vor allem die Durchschlagskraft im Angriff. "Wir konnten vorne die Bälle einfach nicht halten."

Mit Tevfik Ceylan und Nedzad Plavcistehen am Samstag voraussichtlich aber zwei wichtige Offensivspieler wieder zur Verfügung. "Es ist zwar noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe davon aus, dass beide Spieler dabei sind", zeigt sich Maric zuversichtlich. Dieser kann ebenso wieder auf Dragan Ovuka zurückgreifen, der in Bad Dürrheim die zweite Halbzeit absolvierte. Wie die Mannschaft eventuell personell verändert wird, dies ließ der 08-Coach noch offen. Weiterhin rotieren lässt er es auf der Torwartposition. Deshalb ist davon auszugehen, dass am Samstag Christian Mendes nach zwei Spielen Pause für Daniel Miletic zwischen den Pfosten steht. Gegner SV Bühlertal präsentierte sich zuletzt mit Licht und Schatten. Zunächst wurde am Samstag beim 1. FC Rielasingen-Arlen eine 0:4-Niederlage kassiert. Am Montag rehabilitierte sich der SVB durch einen 5:1-Heimerfolg gegen den 1. SV Mörsch.