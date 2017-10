Fußball SC Freiburg: "Viel mehr geht nicht"

"Der Klub ist sympathisch, der Trainer sehr sympathisch - da muss man auch mal gönnen können", sagte der 30-jährige 1899-Chefcoach nach dem 2:3 (1:2) im badischen Bundesliga-Derby beim SC Freiburg. Am siebten Spieltag und drei Tage nach dem 1:2 in der Europa League bei Ludogorez Rasgrad wirkte die TSG etwas müde und reif für die Länderspielpause.

Überschwänglich feierten die Freiburger derweil ihren ersten Sieg nach einem ganz schwierigen Start in die Runde. "Für uns war es wahnsinnig wichtig, dass wir es geschafft haben, das Spiel zu gewinnen", sagte Streich sichtlich erleichtert. Der 19 Jahre alte Hoffenheimer Debütant Robin Hack hatte die Gäste am Sonntag zunächst in Führung gebracht (14.). Niederlechner (15.) und Caglar Söyüncu (18./großes Foto) drehten vor 24 000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwald-Stadion die Partie, ehe Pascal Stenzel auf 3:1 erhöhte (87.). Julian Schusters Eigentor in der Nachspielzeit (90.+2) half den "Nagelsmännern" nicht mehr.

"Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft", sagte Niederlechner. "Es war so wichtig, dass wir heute endlich den ersten Dreier geholt haben. Ich bin einfach nur happy." Putzmunter und unbeeindruckt von der Sieglos-Serie hatte sich der Sportclub gezeigt. Dennoch schockte der 19-jährige Hack, der für den am Oberschenkel verletzten Torjäger Mark Uth spielte, die Freiburger mit dem 1:0. Eine "super Frustrationstoleranz" bescheinigte Streich in dieser Situation seinem Team. Nur 72 Sekunden später schlug es auf der Gegenseite ein: Niederlechner düpierte die Gäste-Abwehr und den früheren Freiburger Torhüter Oliver Baumann nach einer Flanke von Christian Günter per Flachschuss zum 1:1.