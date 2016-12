Fußball S-Indoor-Cup: Favoriten geben sich keine Blöße

Bärenstark war auch der Auftritt des SV Felldorf. Der A-Ligist aus dem Bezirk Nördlichen Schwarzwald dominierte die Gruppe 3. Angeführt vom starken Thomas Bauer, der gleich elf Tore für sein Team erzielte, schlugen die Jungs von Trainer Werner Hagenlocher den A-Ligisten SG Weilheim/Friedrichstraße (3:0), B-Ligist SpVgg Truchtelfingen (3:0), und gaben auch Bezirksligist TSV Frommern mit 4:1 das Nachsehen. Mit einem 3:3 gegen Ligarivale Wittendorf sicherte sich Felldorf Rang eins vor Wittendorf. Als Drittplatzierter zog auch Bezirksligist TSV Frommern in die Zwischenrunde ein.

Fortgesetzt wird der Turnierreigen am heutigen Mittwoch ab 17.30 Uhr mit den Vorrundenspielen der Gruppen 4 bis 6 des Kleinen Turniers. Am morgigen Donnerstag steigen dann ab 17.30 Uhr die Zwischenrunde und die K.o.-Spiele des Kleinen Turniers, ehe dann am Freitag ab 16.30 Uhr das Hauptturnier in der Balinger Sparkassen-Arena über die Bühne geht. Dort treffen die qualifizierten Underdogs auf die gesetzten Teams.