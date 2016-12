Fußball S-Indoor-Cup: Balinger A-Junioren holen kleinen Pott

Im Finale hatte Enrico Huss mit einem satten Schuss unter die Latte die Balinger U19 früh in Führung gebracht. Dabei blieb es bis zur Schlussminute. Doch 20 Sekunden vor ende gelang Luigi Crincoli in Überzahl das 1:1 für den FV Rot-Weiß Ebingen und so ging es in die Verlängerung. Dort fielen keine Tore, so dass das Neunmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Während bei der TSG alle Schützen trafen, verfehlten zwei Rothosen das Ziel, und so ging der Sieg an die U19.

Auch Platz drei wurde im Neunmeterschießen ermittelt. Dort setzte der FC 07 Albstadt II gegen die SpVgg Mössingen mit 4:3 durch, da bei Mössingen Akteure verschossen, während die Albstädter alle trafen. Das erste Halbfinale zwischen der Balinger U19 und der zweiten Mannschaft des FC 07 Albstadt war eine einseitige Partie: Die TSG führte durch Tim Göttler, Hakan Bilgen und Kevin Erdlei schnell mit 3:0 und baute den Vorsprung durch erneut Erdlei und Göttler sowie Enrico Huss zum 6:0-Endstand aus. Das zweite Semifinale zwischen Ebingen und Mössingen verlief ausgeglichen. Beiden Teams hatten Möglichkeiten zur Führung, ehe Niko Bayer der Siegtreffer für die Rothosen gelang.

In Gruppe A war nach der Vorrunde Rechnen angesagt: Zwar war A-Ligist Albstadt II nach einem 1:1 gegen die SG Deißlingen sowie Siegen gegen den SV Gruol (1:0) und den SV Wittendorf (2:1) und angefochtener Gruppensieger; spannend war aber der Kampf um Rang zwei und damit das Ticket für das Hauptturnier: Denn mit Wittendorf und Deißlingen waren zwei Teams punkt- und torgleich. So gab am Ende die höhere Ligenzugehörigkeit – Wittendorf spielt in der Bezirksliga, Deißlingen in der Kreisliga A – den Ausschlag für den SVW. Dahinter reihten sich Deißlingen und Gruol ein.