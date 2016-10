Fußball Rottweil entscheidet Verfolgerduel für sich

So scheiterte erneut Sebastian Nann (29.) nach guter Vorarbeit von Patrick Decker und Patrick Hermle. Doch der FV Rottweil versteckte sich nicht. Nach gutem Alleingang von Simon Kläger, der sich im Mittelfeld den Ball erkämpfte, legte er für Bekim Limani auf, der allerdings an SVG-Keeper Markus Gerstner scheiterte (31.). Nicht besser erging es in der 34. Minute Sebastian Nann, gegen den FVR-Torwart Walter mit etwas Glück einen weiteren Einschlag vereiteln konnte. Den nächsten Hochkaräter hatte Sascha Mauch (36.) für den FV08 auf dem Fuß, der nach Zuspiel von Marius Otte den Ball aus spitzem Winkel haarscharf am Gästetor vorbei zirkelte.

Die Phase nach Wiederbeginn war zunächst von viel Taktik geprägt. Beide Mannschaften wollten nicht zu viel riskieren, neutralisierten sich nahezu, da es den Abwehrreihen immer wieder gelang, die Situationen zu bereinigen. Die Wende zu Gunsten des FV Rottweil wurde in der 60. Minute eingewechselt, als Kevin Garcia für Bekim Limani aufs Feld ging, Garcia erkämpfte sich gleich einen Eckball, den er maßgerecht auf Simon Kläger servierte, der per Kopf zum 2:1 (61.) traf. Ab diesem Zeitpunkt lief es bei den Gastgebern, die nun zunehmend Spielbestimmend wurden. Nach schönem Angriff über Sascha Mauch und Kevin Garcia fehlte in der Mitte Benny Elter nur ein Schritt zum erfolgreichen Abschluss (64.).

Allerdings auch Glück für den FV08 in der 76. Minute, als Marco Lenz gegen den einschussbereiten Marius Elter auf der Linie zur Ecke klärte. Der SV Gosheim drängte zwar auf den Ausgleich, fand aber nicht mehr so einfach den Weg Richtung FVR-Tor, da die Defensive der Gastgeber aufmerksamer agierte. Bei einer Doppelchance in der 80. Minute verpasste Sascha Mauch den dritten Treffer für den FV Rottweil, doch beide Mal parierte SVG-Keeper Gerstner glänzend. Pech für den Gast, dass ein Tor von Patrick Decker wegen Abseits (88.) keine Anerkennung fand und in der Nachspielzeit verpasste Sebastian Nann den nicht unverdienten Ausgleich für den SV Gosheim.