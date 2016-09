Fußball Rot-Weiß Ebingen gibt Rote Laterne ab

Das Spiel begann hektisch auf beiden Seiten, viele langen Bälle auf Stefan Fischer waren das bevorzugte Mittel der Rot-Weißen in den ersten Minuten. Direkt nachdem FV-"Zehner" Lukas von Ophuysen bereits in der achten Minute wegen einer Platzwunde ausgewechselt werden musste, hatte Fischer die erste Großchance des Spiels: er ließ auf links zwei Verteidiger aussteigen, sein Linksschuss krachte allerdings nur gegen den Pfosten (10.).

Die Ebingen schlugen sich in der Folge wirklich gut, der Tabellenzweite Benzingen hatte Mühe, für Entlastung zu sorgen. Nach 25 Minuten kam der TSV dann aber besser in die Partie und hatte durch Patrick Draskovic auch die erste Chance; doch der Ball flog über den Kasten (27.).

Die Gäste waren mittlerweile am Drücker und kontrollierten das Spiel im Mittelfeld. Die nächste Großchance hatten allerdings wieder die Rothosen: Erneut setzte sich Fischer auf links gegen seinen Gegenspieler durch, sein Schuss aus spitzem Winkel segelte aber über das Tor von TSV-Goalie Patrick Bach (40.). Sekunden später dann doch die verdiente 1:0-Führung für RW: Fischer leitete die Aktion mit seinem Pass auf Luigi Crincoli ein. Ebingens Spielmacher sah Jonas Wohlfahrt in der Schnittstelle, und diesmal prallte der Ball aus spitzem Winkel vom Pfosten ins Tor (41.). Wenige Minuten später dann direkt die nächste große Chance für Ebingen: Patrick Bantle steckte durch zu Fischer, der umkurvte Bach, sein Pass in die Mitte erreichte aber niemanden (51.).