Fußball Relegation: TSV Geislingen nimmt erste Hürde

Damit spielt das Team von TSV-Trainer Patrick Stiller am Sonntag, 11. Juni um 15 Uhr in Laufen gegen den Vizemeister der Kreisliga B1, den FC Onstmettingen um den direkten Aufstieg in die Kreisliga A. Der Verlierer dieser Partie ist aber ebenso wie der Burladingen II noch längst nicht aus dem Rennen – die Beiden treffen in weiteren Entscheidungsspielen am 16. und 17. Juni auf Vertreter der A1 und A2, die TSG Margrethausen und den FV Bisingen.

Auf dem Sportgelände in Owingen erlebten die zahlreichen Zuschauer eine abwechslungsreiche erste Halbzeit zweier Mannschaften auf Augenhöhe, die sich gute Gelegenheiten erspielten. So schoss Sascha Andresen knapp am FC-Gehäuse vorbei, nach dem Manuel Fußnegger von Grundlinie zurück gepasst hatte (3.). Auf der Gegenseite hatte TSV-Keeper Michael Müller, den Schuss von Niyazi Kilinc (8.) zu parieren. Wenig später verpasste Fußnegger eine scharfe Hereingabe vor das Burladinger Tor am zweiten Pfosten nur knapp.

In der 32. Minute brachte Michael Muuhs zwar den Ball im Gehäuse des TSV unter, Schiedsrichter Philipp Baur (Ergenzingen) gab den Treffer aber nicht, da Muuhs zuvor mit Goalie Müller zusammen geparallt war. So ging es torlos in die Pause, doch im zweiten Durchgang sollte sich das ändern. In der 62. Minute schlug Matthias Straub einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch in den Burladinger Strafraum, wo der lange Andreas Bühler den Ball per Kopf über FC-Goalie Can Kabakcioglu hinweg zum 1:0 ins Netz verlängerte. Nur drei Minuten später die gleiche Situation und die gleichen Protagonisten: Freistoß Straub von der Mittellinie, Kopfball Bühler, 2:0.