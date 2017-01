Fußball Reiner Scheu verlängert in Bad Dürrheim

Es ist keine Überraschung mehr. Der 61-jährige Reiner Scheu coacht ein weiteres Jahr den FC Bad Dürrheim. Der Vorsitzende Albrecht Schlenker und Reiner Scheu lobten sehr harmonische und offene Gespräch am Freitag. Am Wochenende gab Scheu dann seine Zusage.

Im Rahmen des Trainingslagers am kommenden Wochenende in Bahlingen will Bad Dürrheims Manager Alexander Thumer auch die Gespräche mit den Spielern hinsichtlich der Saison 2017/18 forcieren. Albrecht Schlenker geht davon aus, "dass es schon ein, zwei Spieler geben könnte, die dann kürzer treten". Im heutigen Testspiel in Bad Dürrheim werden beide Teams gute Bedingungen auf dem geräumten Kunstrasen antreffen.