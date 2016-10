Fußball Rassiges Derby mit sechs Toren

Auf Grund der Chancen, der Torfolge, der Fehler und der diskussionswürdigen Elfmeterentscheidungen reklamierten jedoch sowohl Armin Redzepagic auf Stammheimer als auch Damir Babic auf Althengstetter Seite jeweils für ihr Team den Anspruch auf einen Dreier.

Das Spiel begann mit einem Lattenknaller des Althengstetters Jochen Zedler (3.), bei dem Fabian Fauser im Tor der Stammheimer das Glück zu Seite stand. Dann hatte Salvatore Fiscella die zweite Großchance für den SV Althengstett, dessen Führungstreffer von Marco Milazzo per 16-Meter-Schuss von Raffael Walter (27.) durch einen Fehlpass in der Vorwärtsbewegung eingeleitet wurde. Dann war es auf der Gegenseite Michael Heldmayer vorbehalten, nach einem Foulspiel von Markus Schneider (40.) an Roman Reutter per Elfmeter den Ausgleich zu erzielen.

"Den muss man nicht geben", so Damir Babic, nachdem Armin Redzepagic zuvor schon ein Foul an Hansi Lörcher als elfmeterwürdig gesehen hatte.