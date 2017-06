Fußball Qualifikation und erste Hauptrunde ausgelost

In der Qualifikation am Samstag, 22. Juli, empfängt der B-Ligist FC Weiler die DJK Villingen. Der FC Furtwangen muss nach Tennenbronn reisen. Der SV Obereschach steht vor der Hürde beim FC Neustadt und der FC Dauchingen empfängt den SV Aach-Eigeltingen. Die erste Hauptrunde wird dann am Samstag, 29. Juli, ausgetragen.

Der FC 08 Villingen reist zum Sieger der Qualifikationspartie zwischen SG Dettingen gegen RW Salem. Der FC Schonach gastiert beim Sieger aus SV Denkingen gegen SC Markdorf. Der Bezirkspokalsieger SV Geisingen reist zum Sieger aus Tennenbronn gegen Furtwangen. Die DJK Donaueschingen muss beim Sieger aus FC Dauchingen gegen SV Aach antreten.

Der FC Bad Dürrheim bekommt es mit dem Gewinner aus dem Duell SpVgg F.A.L gegen Pfullendorf zu tun und der FC Löffingen empfängt sogar den Titelverteidiger FC Rielasingen-Arlen.