Fußball Primus beendet Serie von Bad Dürrheim

Die ersten zehn Minuten im Salinenstadion waren von intensiven, aber fairen Kämpfen im Mittelfeld geprägt. Die Elf von Trainer Scheu ging früh und aggressiv drauf und setzte die Gäste unter Druck. Folgerichtig gab es in der 7. Minute auch die erste gute Chance für das Heimteam. Nico Tadic setzte sich gut durch, doch sein Schuss aus spitzem Winkel ging knapp am Freiburger Gehäuse vorbei.

Eine Unachtsamkeit in der Bad Dürrheimer Hintermannschaft sorgte allerdings nur drei Minuten später für das 0:1. Der agile Freiburger Gildas Asongwe war vom Bad Dürrheimer Schlussmann Demmer – unnötig – an der Torauslinie zu Fall gebracht worden. Freiburgs zweitbester Torjäger Mike Enderle nahm das Geschenk an und verwandelte den Elfer sicher. Demmer hatte seine Hand zwar noch am Ball, konnte das 0:1 aber nicht verhindern.

Ein Schock für die bis dahin agilen Kurstädter. Dieser wurde in Minute 14 noch größer. Die Freiburger schlossen eine schöne Kombination über mehrere Stationen durch die Mitte ab. Kapitän Fabian Sutter krönte seine starke Leistung mit dem 2:0 der Breisgauer. Beeindruckt vom Doppelschlag ließen sich die Gastgeber in den folgenden Minuten in die eigene Hälfte drängen.