Fußball Pokal-Aus für FC 08 Villingen

In der 38. Minute legte dann Haibt für Sahin vor. Doch erneut vergab der Angreifer aus 16 Metern. Das rächte sich sieben Minuten nach der Pause. Da bediente Frank Stark in der Mitte Philipp Dietrich maßgerecht und der schob aus zehn Meter mühelos zum 0:1 ein. Die Gastgeber wirkten vom überraschenden Rückstand kurzzeitig geschockt. Denn in der 59. Minute verhinderte 08-Keeper Christian Mendes gegen Frank Stark reaktionsschnell einen weiteren Gegentreffer.

Eine Zeigerumdrehung später wurde ein Schuss des gleichen Akteurs gerade noch zur Ecke abgelenkt. Derweil probierte Coach Jago Maric sein Team durch die Einwechslungen von Tevfik Ceylan, sowie Dragan Ovuka und später auch noch Aleksandar Novakovic noch einmal neu zu beleben. Der Ausgleich lag dann für die bis zum Ende alles probierenden Villinger in Schlussphase auch noch in der Luft. Zunächst vergab Frederick Bruno nach einer Geng-Ecke (79.) per Kopf.

Anschließend bewahrte Gästekeeper Klose sein Team mit zwei unglaublichen Paraden bei Schüssen von Plavci (83.) und Geng (88.) vor dem Ausgleich und der möglichen Verlängerung. Als dann auch noch der aufgerückte Daniel Niedermann (89.) im Anschluss an eine Ketterer-Ecke drüber köpfte, war kurz darauf die Pokalüberraschung für die ausgelassenen feiernden Rielasinger endgültig perfekt.