Fußball Patrick Möhrle wechselt nach Oberiflingen

Möhrle war vor drei Spielzeiten noch für die SpVgg Freudenstadt aktiv, ehe er zur U23 des VfR Ahlen wechselte. Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga löste der VfR Aalen seine U23-Mannschaft aus finanziellen Gründen auf. Möhrle wurde dann auch bei seinen weiteren Stationen beim FV Kehl und zuletzt bei der TSG Balingen nicht glücklich und kam bei beiden Teams in der Oberliga nur zu Kurzeinsätzen.

Der Schritt nach Oberiflingen zu wechseln ist aus seiner Sicht schlüssig, da er beruflich in der Schwarzwaldwerkstatt in Dornstetten seit Beginn des Jahres eine Arbeitsstelle gefunden hat. "Gute Kumpels wie Alexander Plicht und Dennis Tinnefeld spielen in Oberiflingen, und daher versuche ich jetzt mein Glück in der Bezirksliga in einem Verein, der eine gute sportliche Perspektive hat und in dem ich wieder sportlich Fuß fassen möchte. Wichtig für mich ist es vor allem wieder Einsatzzeiten zu bekommen."

Patrick Möhrle, mit seinen 22 Jahren immer noch ein junger Fußballer glaubt trotz der 1:3-Auftaktniederlage gegen den TuS Ergenzingen, dass die Überraschungsmannschaft des Vorjahres in der Bezirksliga gute Perspektiven hat. "Ich glaube, dass es in diesem Jahr in der Bezirksliga keine Übermannschaft gibt und wir und daher sicher unter die Besten fünf Mannschaften einreihen können. Ich möchte dazu ebenfalls meinen Anteil beitragen."