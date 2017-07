Fußball Ottmar Hitzfeld: "Klopp wird Bayern-Trainer"

"Klopp kennt die Bundesliga, er wurde deutscher Meister und Pokalsieger. Ich denke und erwarte, dass er irgendwann beim FC Bayern Trainer sein wird", sagte der frühere Münchner Meistertrainer. Zuvor erwartet der 68-Jährige allerdings, dass Klopp (Vertrag bis 2022) den FC Liverpool in der Premier League zum Titel führen wird: "Er wird über kurz oder lang englischer Meister, davon bin ich fest überzeugt. Er baut in Liverpool etwas auf, ist Motivator, anerkannt und eine fantastische Werbung für deutsche Trainer. Sich in England durchzusetzen, ist nicht einfach – er hat es geschafft."

Großes Lob für Zinédine Zidane

Für Hitzfeld, der 1997 mit Borussia Dortmund und 2001 mit dem FC Bayern die Champions League gewann, zählt Klopp allerdings noch nicht zu den fünf aktuell besten Trainern der Welt. Dort ordnet der frühere Schweizer Nationaltrainer Zinédine Zidane von Königsklassen-Gewinner Real Madrid an der Spitze ein. Dem Franzosen folgen nach Hitzfelds Einschätzung Bayern-Trainer Carlo Ancelotti, Pep Guardiola (Manchester City), Antonio Conte (FC Chelsea) und Massimiliano Allegri von Juventus Turin. Klopp gehöre noch nicht in diese Reihe, weil er "bisher keine großen internationalen Titel gewonnen" habe.