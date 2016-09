Fußball Nusplingen setzt sich knapp durch

Frommern – Winterlingen 3:0 (2:0). Der Liganeuling zeigte sich von seiner besten Seite. So spielte der TSV von Beginn an überlegen und führte zur Pause nicht unverdient. In der zweiten Halbzeit taten die Hausherren nur noch das Nötigste. Tore: 1:0, 2:0 Fabian Vinzenz (16., 30. jeweils Elfmeter), 3:0 Marvin Wiedmann (83.).

Strassberg – Burladingen 2:1 (0:0). In der ersten Halbzeit konnte sich keines der beiden Teams entscheidend in Szene setzen. Kurz nach der Pause gelang dem FCB das 0:1, und es dauerte eine Weile, bis sich Straßberg ins Spiel zurückkämpfen konnte. Tore: 0:1 (47.), 1:1 Mert Kayhan (63.), 2: Raffal Keinath (89.).

Ebingen – Bitz 2:3 (1:1). Der Neuling zeigte im Heimspiel keinerlei Respekt vor dem Favoriten und spielte gut mit. Auch nach dem zwischenzeitlichen Rückstand ließ sich Ebingen nicht entmutigen. Das Team kämpfte und warf alles nach vorne. Trotzdem reichte es am Ende nicht. Tore: 1:0 Stefan Fischer (20., Elfmeter), 1:1, , 1:2, 2:3 Conzelmann (35. Elfmeeter, 60., 81.), 2:2 Lukas Oyphusen (70.).

Stetten/Haigerloch – Rangendingen 3:2 (2:1). Das Spiel in Stetten stand insgesamt auf mäßigem Niveau. In der ersten Halbzeit war es verteilt und es gab Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Nach der Pause verflachte die Partie und wurde zum Fehlpassfestival. Die Grünweißen kamen in der Schlussminute zu einem etwas glücklichen 3:2 Erfolg. Tore: 1:0 Marko Rebholz (26.), 2:0 Pattrick Pitzen (31.), 2:1 Philipp Stimac (44.), 2:2 Timo Eggenwiler (51.), 3:2 Manuel Wagner (90.).