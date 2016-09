Fußball Nullnummer zwischen Nagold und Freudenstadt

Beide Mannschaften spielten engagiert nach vorne, der 3:0-Sieg des VfL Nagold am Mittwochabend hat die Schwarz-Elf ganz offensichtlich zusätzlich stimuliert. Das starke Mittelfeld Duo Marco Quiskamp/Christoph Ormos leitete einen Angriff nach dem anderen ein. Heraus kamen Möglichkeiten am Fließband und die bekamen nach knapp einer halben Stunde richtig Qualität.

Marc Bühler, schön freigespielt, brachte es nur zu einem Schüsschen (28.). Dann zielte Ormos ganz frei Torhüter Johannes Günter in die Arme (27.), und in der 31. Minute schlug Robert Ruoff einen Ball für seinen Türhüter von der Linie, den Nachschuss donnerte Rebmann über das Gehäuse.

Die SpVgg Freudenstadt wackelte, aber sie fiel nicht. Immer wieder leistete man Gegenwehr, und in der 33. Minute zog sogar Michael Schmelzle eine Topchance über die rechte Seite Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Danach war wieder Nagold mit Marsel Cicak (38. - frei über die Latte), Marco Quiskamp (40., Außennetz) und Valentin Asch (42. – schoss den SpVgg-Torhüter an) an der Reihe. Gefühlte 10:3 Torchancen gab es zur Pause in einer Partie mit vielen schnellen Szenenwechsel.