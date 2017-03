Fußball Nullachter nehmen Freiburg auseinander

Das Spiel vor rund 450 Zuschauern, darunter über 100 Zuschauer aus Villingen, begann bestens für die Gäste. Bereits nach zwölf Minuten gingen die Nullachter durch Danilo Cristilli in Führung, der mustergültig von Nedzad Plavci bedient wurde. Allzu schnell gaben die Freiburger jedoch nicht auf: In der 21. Minute erzielte Kevin Bernauer den Ausgleich. Doch die Villinger nutzen eiskalt ihre Chancen. Zunächst traf erneut Cristilli aus knapp 25 Metern zur 2:1-Führung (28.), dann verwandelte Tevfik Ceylan kurz vor der Pause eine Ecke direkt zum 3:1 (42.).

In der zweiten Halbzeit kam Villingen zunächst nicht sonderlich druckvoll aus der Kabine und ließ mehrere Chancen des FFC zu, die FC 08-Torhüter Christian Mendes jedoch vereitelte. Die Tore fielen stattdessen auf der anderen Seite - und zwar nicht zu knapp. Für die Entscheidung sorgte Benedikt Haibt in der 75. Minute mit seinem 4:1, dann brach Freiburg völlig auseinander. Nedzad Plavci erhöhte vier Minuten später auf 5:1, dann traf Ceylan weitere drei Minuten später zum 6:1.

Einen strittigen Elfmeter für die Nullachter in der Schlussminute setzte Ali Günes - als faire Geste - absichtlich neben das Tor. So blieb es beim, auch in der Höhe nicht unverdienten, 6:1-Sieg des neuen Tabellenzweiten, der nächste Woche den ebenfalls erfolgreichen Spitzenreiter FC Denzlingen zu Gast hat.