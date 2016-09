Fußball Nullachter lassen es krachen

Die Nullachter dominierten die Partie im Einbollenstadion über 90 Minuten und vergaben – vor allem im zweiten Durchgang – fast reihenweise weitere Torchancen.

Für den verletzten Damian Kaminski (siehe Extrameldung) kam – wie erwartet – Turan Sahin zum Einsatz. Bereits in der 3. Minute setzte Tevfik Ceylan den Ball knapp vorbei. Als in der 19. Minute Nedzad Plavci bei einem Freistoß aus 23 Metern Maß nahm, war das 1:0 perfekt. Zwei Minuten später konterten die Villinger über Stjepan Geng. Dessen scharfen Pass beförderte Ceylan zum 0:2 über die Linie. Anschließend kontrollierten die Nullachter die Partie gegen die harmlosen Gastgeber ohne Probleme. In der 34. Minute verpasste Benjamin Haibt nach einer Ceylan-Vorlage hauchdünn den dritten Treffer. Auf der anderen Seite leistete sich 08-Keeper Christian Mendes bei einem Dirani-Schuss eine kleine Unsicherheit. Gianluca Serpa schlug den Ball aber aus der Gefahrenzone.

Nach dem Seitenwechsel kam Denzlingen etwas druckvoller aus der Kabine. Ein Bierer-Schuss sauste dabei über die Latte (47.). Ein Missverständnis zwischen Mendes und Daniel Niedermann konnte der Ex-Nullachter Rino Saggiomo kurz darauf nicht nutzen. Die Angriffsbemühungen der Platzherren entpuppten sich allerdings als Strohfeuer. Nach einem Konter traf Haibt auf Plavci-Pass in der 55. Minute zum 0:3. Damit war die Vorentscheidung perfekt. Denzlingen leistete jetzt kaum noch Widerstand. Dagegen erspielten sich die Villinger Chance um Chance. Immer mehr rückte der glänzend haltende FCD-Keeper Niklas Schindler in den Mittelpunkt des Geschehens. Nacheinander scheiterten Ceylan (60.), Haibt (63./68.) und Plavci (64.) am reaktionsschnellen Torwart der Gastgeber. Als jedoch in der 71. Minute Ceylan von Margenfeld im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Plavci den fälligen Strafstoß zum 0:4. Anschließend feierte Ali Sari, der für Haibt eingewechselt wurde, sein Comeback in der Verbandsliga-Elf. Während der ebenfalls eingewechselte Erdogan Aldemir (74.) knapp den Ehrentreffer für Denzlingen verpasste, konnte nach einem eklatanten Ebel-Fehlpass Plavci (80.) allein vor Schindler nicht vollenden. In der 89. Minute bediente Sari wiederum Plavci – und auch dieses Mal blieb der FCD-Keeper Sieger. Kurz davor hatte auf Villinger Seite Manuel Stark mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden müssen. Sein Einsatz am Samstag beim nächsten Topspiel gegen Kehl ist fraglich.