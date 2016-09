Fußball Nullachter lassen es in Denzlingen krachen

Immer mehr rückte der glänzend haltende FCD-Keeper Niklas Schindler in den Mittelpunkt des Geschehens. Nacheinander scheiterten Ceylan (60.), Haibt (63./68.) und Plavci (64.) am reaktionsschnellen Torwart der Gastgeber. Als jedoch in der 71. Minute Ceylan von Margenfeld im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Plavci den fälligen Strafstoß zum 0:4. Anschließend feierte Ali Sari, der für Haibt eingewechselt wurde, sein Comeback in der Verbandsliga-Elf.

Während der ebenfalls eingewechselte Erdogan Aldemir (74.) knapp den Ehrentreffer für Denzlingen verpasste, konnte nach einem eklatanten Ebel-Fehlpass Plavci (80.) allein vor Schindler nicht vollenden. In der 89. Minute bediente Sari wiederum Plavci – und auch dieses Mal blieb der FCD-Keeper Sieger. Kurz davor hatte auf Villinger Seite Manuel Stark mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden müssen. Sein Einsatz am Samstag beim nächsten Topspiel gegen Kehl ist fraglich.

Statistik:

FC Denzlingen: Schindler – Zehnle (ab 62. Ries), Schweiger, Margenfeld, Steigert – Bayram (ab 62. Ebel), Stuckart (ab 57. Dichtel), Legner, Dirani - Saggiomo, Bierer (ab 53. Aldemir).

FC 08 Villingen: Mendes – Stark, Niedermann, Bruno, Serpa – Sahin (ab 64. Ketterer), Reho, Geng (ab 78. M. Chiurazzi), Ceylan (ab 823. Wagner) – Haibt (ab 72. Sari), Plavci. Tore: 0:1 Plavci (19.), 0:2 Ceylan (21.), 0:3 Haibt (55.), 0:4 Plavci (71./Elfmeter).

Schiedsrichter: Michael Kempter (Sauldorf).

Zuschauer: 230.

Trainerstimmen:

Armin-Karsten Jungkeit, Coach des FC Denzlingen: "Villingen hat über 90 Minuten gesehen das Spiel verdient gewonnen. Die Nullachter waren die bisher stärkste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Wir haben keine klaren Torchancen herausgespielt. Das war heute kein Beinbruch."

Jago Maric, 08-Trainer: "Wir haben ein wirklich gutes Spiel abgeliefert. Wir waren sehr stabil und haben den Ball gut laufenlassen. Wir haben auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Auf diese Leistung können wir aufbauen."