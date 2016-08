Fußball Nach ersten Absagen Uli Hoeneß am Telefon

Fußball liegt Familie Schneider sozusagen im Blut. Deshalb trat Walter Schneider 1940 mit 12 Jahren dem SV Mühlen bei. "Wir waren eine Clique und haben einiges erreicht", beschreibt Walter Schneider, der in den letzten beiden Jahren Spielführer der Jugendmannschaft war.

Dieses Amt übernahm er später auch in der ersten Mannschaft, mit der 1965 von der C- in die B-Klasse aufstieg. "Das war der erste Aufstieg des SV Mühlen nach dem Krieg", zeigt Walter Schneider stolz einige Fotos. Bis 1975 kickte er bei den Aktiven und mit 47 Jahren noch in der AH-Mannschaft. 1967 übernahm er das Amt des Abteilungsleiter Fußball, wie er beschreibt, ganz selbstverständlich: "Die haben jemanden gesucht, und dann hab ich das halt angenommen."

Nach zehn Jahren als Abteilungsleiter wurde er stellvertretender Vorsitzender des SV Mühlen. In diese Zeit fallen die Bauarbeiten des neuen Sportplatzes in Mühlen. Der überraschende Tod seines Vorgängers Ernst Schelshorn ließ in 1986 zum ersten Vorsitzenden werden. "Ich konnte nicht zur Hauptversammlung, weil ich krank war, wurde aber im voraus gefragt, ob ich das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernehmen würde", wird Walter Schneider leise und meint: "Da waren wir damals schon am Boden."