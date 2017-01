Fußball Max Besuschkow wechselt zur Eintracht

52 Mal wurde der 19-Jährige in der U23-Mannschaft des VfB Stuttgart in der 3. Liga eingesetzt und unterschrieb im November 2015 einen eigentlich bis zum 30. Juni 2018 datierten Lizenzspielervertrag. Seit Beginn dieser Saison trainierte der 2006 von seinem Heimatverein FC Rottenburg nach Stuttgart gewechselte Besuschkow mit der Lizenzspielermannschaft, allerdings ohne einen Einsatz in der 2. Bundesliga. Der Wechsel zu Eintracht Frankfurt wurde forciert, nachdem der neue Cheftrainer Hannes Wolf dem Mittelfeldspieler keine Hoffnungen auf einen Platz machen konnte.

Der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic als ehemaliger Stuttgarter zeigt sich von den Qualitäten von Max Besuschkow dagegen überzeugt, der von der U15 bis zur U19 alle DFB-Auswahlteams durchlaufen hat. Im Vorjahr stand er im Kader bei der U19-Europameisterschaft.