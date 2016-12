Fußball Maric macht FC Villingen zur Heimmacht

Heimmacht. Der höchste Heimsieg war das 11:0 gegen den FC Bötzingen. Jeweils mit 5:0 gewannen die Nullachter im Friedengrund gegen den 1. SV Mörsch, den SC Lahr und Solvay Freiburg. In den Duellen mit dem Kehler FV und den SV Bühlertal gab es 4:0-Siege. Unter dem Strich verwöhnten die Villinger ihr Publikum im eigenen Stadion mit insgesamt zehn Siegen in zehn Heimspielen – und mit dem starken Torverhältnis von 45:1 Treffern. Die Schützlinge von Coach Jago Maric sind damit das beste Heimteam der Verbandsliga – vor dem Freiburger FC (10 Heimspiele/27 Punkte/45:9 Tore).

In der Fremde. Auf fremden Plätzen waren die 4:0-Siege in Pfullendorf und Denzlingen sowie das 5:1 beim FC Waldkirch die höchsten Erfolge. Die einzige Niederlage gab es in Rielasingen (0:2). Vier Mal reichte es nur zu Unentschieden (2:2 in Endingen, 1:1 in Bad Dürrheim, 2:2 in Linx und 0:0 in Mörsch). Insgesamt holten die Nullachter in elf Auswärtsspielen 22 Punkte (27:9 Tore). Besser waren Freiburg (11/27/34:13) und Denzlingen (11/23/29:18).

Gesamttabelle. In der Tabelle führt vor dem letzten Spieltag vor der Winterpause der Freiburger FC (21 Spiele/54 Punkte/79:22 Tore) vor dem FC 08 (21/52/72:10) und dem FC Denzlingen (21/50/65:36).