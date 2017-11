Fußball Liveticker TSG Balingen - FV Ravensburg

Für die Gäste aus Oberschwaben ist es das erste Spiel mit neuem Trainerteam. Nach dem Rücktritt von Wolfram Eitel haben nun FV-Kapitän Steffen Wohlfarth und Torwarttrainer Andreas Wagner das Sagen an der Seitenlinie.

Für Balingens Trainer Ralf Volkwein machte die Nachricht die Vorbereitungen nicht einfacher. "Wir wissen nicht, welche Gedankengänge die beiden neuen Trainer haben und wie sie die Mannschaft taktisch einstellen werden." Er hofft, dass seine Mannschaft "von der ersten bis zur letzten Minute dagegen hält und kompakt gegen den Ball arbeitet".

Wie das Spiel ausgeht und was sonst so alles in der Arena passiert, erfahrt ihr in unserem Liveticker!