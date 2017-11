Fußball Liveticker: TSG Balingen - FC Astoria Walldorf II

Nach dem 2:0 in Bissingen wollen die Balinger die Tabellenführung in der Oberliga halten. Und die Vorzeichen stehen gut: Mit Walldorf II kommt der Oberliga-Vorletzte in die Bizerba-Arena.

Wie das Spiel ausgeht und was sonst so alles in der Arena passiert, erfahrt ihr in unserem Liveticker!