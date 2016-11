Fußball Liga schlägt Kapriolen

Eine Nullnummer produzierten der GSV Maichingen und der VfL Nagold. "Bei diesen Ergebnissen hätten wir mit einem Sieg etwas an Boden gewinnen können", stellte der Nagolder Trainer Thomas Schwarz mit Blick auf die aktuelle Tabellensituation fest. Seine Mannschaft findet er weiterhin auf Tabellenplatz fünf wieder.

So gut wie außer Frage stand der Sieg des Verbandsliga-Absteigers SV Böblingen beim Gastspiel am Sonntag in Gechingen, mit dem die Gechinger wieder auf einen Abstiegsplatz zurückgerutscht sind. Das 2:0 der Böblinger resultiert einmal aus der Summe der Möglichkeiten, zum anderen aus der Spielanlage. Routiniert und abgeklärt schoben sich der vom FC Gärtringen gekommene Dzenis Skrijelj und SVB-Co-Trainer Steffan Lauser die Bälle zu, immer darauf aus, die Lücke im Gechinger Defensivverbund zu finden.

Im Mittelfeld wurde immer wieder mit leichtsinnigen Ballverlusten der Gegner aufgebaut, die wenigen Chancen von Bastian Bothner, Fabian Schneider und Dennis Carl vergeben. Sicherlich war in der einen oder anderen Szene das Glück den Gechingern nicht hold, aber als Fabian Schneider kurz vor dem zweiten Treffer der Böblinger alleine in den Strafraum eindringen konnte, hätte er die Aktion mit etwas Mut zum Abschluss bringen müssen.