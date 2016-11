Fußball Leonie Laube gelingt Hattrick

Spvgg Berneck/Zwerenberg – TSV Münchingen 5:2 (2:2). In einem starken und relativ ausgeglichenen Spiel in der B-Juniorinnen-Verbandsstaffel gab es am Ende einen klaren Sieger. Bereits in der fünften Minute konnte Sarah Ungericht dank ihrer Schnelligkeit das 1:0 erzielen. In der 23. Minute verwandelte Alicia Roller einen Elfmeter zum 2:0. Kurz darauf verhinderte der Pfosten den dritten Bernecker Treffer.