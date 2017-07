Fußball Kicker des VfB Bösingen dürfen wieder ran

Die erste Trainingseinheit beginnt um 19.15 Uhr auf den "Bruckäcker". Die Ferienzeit ist damit für die VfB-Kicker schon wieder zu Ende.

Michael Neumann, Trainer des VfB Bösingen, findet dabei ein leicht verändertes Team vor. Nach den Abgängen von Fabian Eith und Daniel Müller, stehen mit Marco Rapp (SpVgg Bochingen), Eric Heß (SC Lindenhof), Stefan Schatz (SV Irslingen) und Marvin Schlosser (SV Zimmern U19) vier Neuzugänge gegenüber.

Nach dem Trainingslager von Samstag, 8., bis Mittwoch, 12. Juli, in Südtirol, steht am Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr das erste Testspiel bei der SG Empfingen an.