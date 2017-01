Fußball Kai Bayer: Traum ist Profi bei Bayern München

Allerdings weiß der Realschüler aus dem Ebhausener Teilort nur zu gut, dass es bis zu seinem großen Ziel noch ein weiter Weg ist. Immerhin, die ersten Schritte in Richtung Profifußball hat Kai Bayer schon getan.

Mit sechs Jahren hatte er bei den Bambini der Spvgg Wart/Ebershardt mit dem Fußball angefangen und dort auch bis zur E-Jugend gespielt. Seine Begeisterung für den FC Bayern kommt freilich nicht von ungefähr: Kai Bayer hatte sich im Sommer 2014 erfolgreich für ein viertägiges Fußball-Camp in München beworben.

Im Herbst 2015 wechselte der Jungkicker zu den D-Junioren des VfL Nagold. Aufmerksam wurde man zudem auf Bezirksebene auf das Nachwuchstalent. Kai Bayer wurde in den Gärtringer DFB-Stützpunkt berufen und hat inzwischen an Lehrgängen an der Sportschule in Ruit teilgenommen.