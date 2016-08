Fußball Joshua Kimmich: "Wer spielt nicht gern für Deutschland?"

Großes Lob für die "Weltklasse-Mitspieler"

Kann er bei der Nationalmannschaft und mittelfristig auch bei den Bayern die Nachfolge Philipp Lahms antreten? Kimmich hält sich bei dieser Frage bedeckt, legt sich Zurückhaltung auf. "Schwer zu sagen. Ich habe schon oft gesagt, dass Philipp Lahm eine überragende Karriere hingelegt hat, immer noch hinlegt. Er hat über Jahre hinweg in der Nationalmannschaft überragend gespielt und ist der beste Rechtsverteidiger der Welt", stellt der Youngster klar. Auf Lahms Position fühlt sich der gelernte Mittelfeldspieler in der DFB-Elf inzwischen richtig wohl: "Klar spiele ich gerne rechts hinten. Wer spielt nicht gern für Deutschland? Egal auf welcher Position." Youtube-Videos mit Lahm oder Jérôme Boateng waren idealer Anschauungsunterricht. Kimmich hat sie sich oft angesehen und "dabei viel gelernt". Von seinen "Weltklasse-Mitspielern" sei er nach Fehlern in der Champions League und im EM-Halbfinale gestärkt worden: "Als mir gegen Juve und Frankreich die Fehler passiert sind, sind die Jungs zum Glück so, dass sie mich aufbauen und positive Worte finden." Nichtsdestotrotz – sein Vorbild ist ein Spanier: "Ich habe mich in der Jugend immer an Xavi orientiert, weil er auch körperlich den anderen unterlegen und nicht der Größte war", schwärmt der 1,76-Meter-Mann vom einstigen Lenker beim FC Barcelona – "ein super Techniker, einfach ein Leader. Ein Teamspieler, der versucht hat, seine Mitspieler so gut es geht einzusetzen."

Mit dem Märchen, der inzwischen zu Manchester City gewechselte Trainer Pep Guardiola sei wie ein Vater für ihn gewesen, räumt Kimmich auf: "Das kann man so nicht sagen." Doch der Katalane habe immer an ihn geglaubt: "Und es ist als Spieler das Wichtigste, wenn man merkt, dass der Trainer einem vertraut. Dann kann man mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auftreten." Nicht ganz so gerne erinnert sich Kimmich trotz des Pokaltriumphs an das Elfmeterschießen im Finale gegen Borussia Dortmund. Dort scheiterte er vom Punkt und wurde von Mitspieler Thomas Müller mit einem unrühmlichen Spitznamen versehen: "Daniel Düsentrieb, weil mir die Düse gegangen ist."