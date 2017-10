Fußball Joshua Kimmich und seine Hashtags

Superstar auch in Sozialen Medien

Auf Facebook lieben die Fans seinen Humor. So hat er nach dem letzten WM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan gepostet: Quali in the Pocket #weltrekord #abernichtimhochsprung #fastwieSotomayor #245cm #gummibeerensaftgetrunken #wirhüpfenhierunddortundüberall #believeinyourself.

Und beim ersten Länderspieltor von Sebastian Rudy gegen Nordirland freute er sich mit ihm und postete: Was war das denn für eine Butze?! #kannmansomachen #normalestorfürihn #lecker #gehtpräziser #WMQualifixgemacht #believeinyourself.

Und zu seiner neuen Frisur flaxt er im Flieger neben Mats Hummels: Uuuund Abflug! #gleicherbartwuchs #zweilockenköpfe #beideandenseiten1mm #mustimachteinselfie #darfnichtjederdrauf #believeinyourself.

Joshua Kimmich ist ein Überflieger mit Bodenhaftung. Gerne ist er - wenn es der enge Terminkalender zulässt - auch in der Heimat in Bösingen.

Am 26. Oktober wird Joshua Kimmich auf auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Gemeinsam mit seinen Bayern-Kollegen Mats Hummels und David Alaba kommt er in "Fack Ju Göhte 3" zu seiner Schauspielpremiere.

Und natürlich gibt es Joshua Kimmich auch bei FIFA 18. Dazu schreibt er: #84schonmaleinanfang.