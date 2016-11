Fußball Hund stürmt Spielfeld in Überauchen

Der Zweite SV Obereschach setzte sich ganz knapp beim Aufsteiger SV TuS Immendingen durch. Während der andere Neuling SV Geisingen sich knapp mit 2:1 gegen den FC Brigachtal durchsetzte. Dagegen fiel die Begegnung des bisherigen Ditten und Aufsteiger FC Hochemmingen aus.

Das Spiel in Überauchen war eigentlich keine typische Nullnummer. Denn beide Teams suchten über die 90 Minuten gesehen den Sieg. Höhepunkte vor der Pause waren für den Gast der Freistoß von Maik Straub in der 25. Minute, der nur knapp sein Ziel verfehlte. Beim Gastgeber kamen Kilian Held in der 38. Minute nach einem Abpraller im Anschluss an einen Freistoß zu einer guten Abschlußchance. Ebenso Klaus Neininger mit seiner Volleyabnahme in der 40. Minute. Sie zischte nur knapp über das Gästetor. Auch nach der Pause standen beide Mannschaften vor dem Erfolg. Maik Straub scheiterte in der 62. Minute mit seinem Freistoß für Hölzlebruck am Lattenkreuz. Ein Treffer von Patrick Drzyzga in der 75. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben.So blieb es beim torlosen Remis.

Tore: keine. Schiedsrichter: Andreas Kleiser (Hinterzarten). Zuschauer: 70.