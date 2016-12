Fußball Horber Stadtteilpokal beginnt mit Traumtor

SG Ahldorf/Mühlen 1 – SGM Betra/Glatt 4:1. Es dauerte gerade mal vier Minuten, da ging es gleich spektakulär los. Ein Befreiungsschlag von Betras Torwart Christian Manz prallte vom Rücken seines Gegenübers Tim Avenarius zur Führung der SGM ins Netz. Postwendend konnte aber der letztjährige Dauertorschütze Tobias Schmollinger ausgleichen, der danach gleich mal das Aluminium prüfte. Heiko Haid brachte den Favoriten in Führung. In der letzten Spielminute sorgte Sven Saile mit zwei Treffern für die Entscheidung. ASV Bildechingen – FC Horb: 2:2. Nach 150 Sekunden erzielte Eduard Krasniqi für den ASV die Führung. Horbs Ibrahim Büyükköse erzielte den Ausgleich. Mit einem strammen Flachschuss brachte Pascal Zimmermann die Kernstadt in Front, ehe Jan Klink wieder ausglich. Bildechingens Keeper rettete mit zwei Paraden seiner Truppe das Remis. Spiel des Abends: SG Altheim/Grünmettstetten 1 – ASV Nordstetten 0:2. In diesem Spiel Partie trafen die Vorjahresfinalisten aufeinander. Nach schnellem Beginn wurde Nordstetten zusehends dominanter und es war fast zwangsläufig, dass Vorjahressieger Nordstetten nach vier Minuten durch Erdem Sonay mittels platziertem Flachschuss ins lange Eck in Führung ging. Der ASV zeigte auch in der Folgezeit das gefälligere Passspiel, doch SG- Torspieler Dennis Moj verhinderte zunächst Schlimmeres. Gegen Tim Hellsterns Flachschuss war aber auch der gute Moj machtlos. Die Möglichkeit zum 3:0 vergab in der vorletzten Spielminute Sonay Erdem völlig blank stehend aus kurzer Distanz etwas leichtfertig. Egal, gegen harmlose Steinachtäler reichte es aber auch so zum ungefährdeten 2:0-Erfolg. SSV Dettensee – SGM Rexingen/Dettingen 2:0. Im Duell der beiden A-Ligisten ließ sich zunächst keine Tendenz erkennen. Die erste Möglichkeit hatte SGM-Akteur Christian Zubanic, der das Spielgerät aber über den Kasten hämmerte. In der Folgezeit war es Frank Hinterlang vorbehalten, die erste Zweiminuten- Strafe des Abends gegen Fatih Topal zu verhängen. In der achten Spielminute gelang in Überzahl Michael Lugibihl prompt die Führung. Jonas Breuling vergab die Möglichkeit zum Ausgleich. Dettensees Rafael Kurz machte es besser und erzielte das 2:0 zum Endstand. SG Dettlingen/Bittelbronn – SGM Talheim 1:2. Keine Minute war gespielt, da gelang Talheims Michael Müller der Führungstreffer. Fast von der Mittellinie gelang mit einem strammen Flachschuss Daniel Fuhrmann der zweite Treffer für das Gette/Waldmann- Team. Zunächst hielt SG-Keeper Viktor Müller seine Farben im Spiel, dann gelang Stephan Siegert sogar der Anschlusstreffer. Dettlingens Laurin Schmid verpasste kurz vor der Schlusssirene in einem schellen Spiel noch knapp den Ausgleich. SGM Betra/Glatt 1 – ASV Bildechingen 0:2. Blitzstart des ASV Bildechingen. Eduard Krasniqi und Jan Klink sorgten binnen 60 Sekunden für einen 2:0-Vorsprung. Danach gingen lange Zeit die Abschlüsse beider Teams meistens Richtung Hallendecke. So war der Abpfiff schon fast eine Erlösung für die Zuschauer.

SG Ahldorf/Mühlen – SG Altheim/Grünmettstetten 7:2. In einer sehr guten Partie waren die Hug-Mannen von Beginn an dominant. Doch wieder erwies sich Dennis Moj im Tor der Steinachtäler als wahrer Teufelskerl. Tobias Schmollinger erwies sich dann als Dosenöffner, indem er überlegt die Führung erzielte. Aus der Drehung nagelte Sven Saile das Spielgerät zum 2:0 in die Maschen. Eine tolle Einzelleistung von Kevin Dettling brachte die Altheimer wieder heran, doch ein Doppelschlag binnen 20 Sekunden von Matthias Hellstern und Pascal Trick sorgte für eine beruhigende 4:1-Führung. Nach einem Foul an Tobias Schmollinger durfte sich Matthias Kalmbach zwei Minuten sein Mütchen kühlen. In Überzahl machten Thomas Schunn und Sven Saile das halbe Dutzend voll. Kevin Dettling gelang sein zweiter Treffer ehe Sven Saile postwendend das 7:2 erzielte. FC Horb – SSV Dettensee 1:6. Zu Beginn verhinderte Niko Milnikel noch die Führung, musste dann aber den Führungstreffer des Horber Youngsters Ibrahim Büyuköse hinnehmen. Chris Saiber und Daniel Schäfer drehten dann die Begegnung. Mit einem Schlenzer ins kurze Eck sorgte Julian Krespach für einen Zweitore-Vorsprung des klassenhöheren SSV. Überlegt ins lange Eck erzielte Kai Wollschläger das 4:1. Die Horber Youngster mussten weiter Lehrgeld bezahlen, Christian Saiber mit seinem zweiten Treffer erhöhte auf 5:1. Julian Krespach machte schließlich das halbe Dutzend voll.

Gruppe R

SG Ahldorf/Mühlen II – SG Ahldorf/Mühlen III 0:2. Da der Veranstalter drei Teams gemeldet hat, kam es zum vereinsinternen Derby. Jan Raab von Team drei gelang mit einem Schuss in den Winkel die Führung, welche Tobias Lachenmaier noch ausbaute. Dabei blieb es bis Spielende. SG Altheim/Grünmettstetten II – SGM Betra/Glatt II 2:1. Robin Bailer hieß der erste Torschütze der zweiten Reserve- Begegnung. Betra/Glatt II ließ sich nicht entmutigen und glich durch Arben Morina aus, ehe man postwendend durch Jonathan Faßnacht wieder in Rückstand geriet. SGM Rexingen/Dettingen II – SGM Talheim II 3:1 . Der Talheimer Luis Armbruster war es, der die Führung seiner Mannen erzielte. Es dauerte nicht lange, dann war Jens Birnbaum zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Fatih Topal gelang aus spitzem Winkel der Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. Im Gegenteil: Mit der Schlusssirene gelang Jens Birnbaum noch das 3:1. Referees am Eröffnungsabend waren Schiriobmann Markus Teufel und sein Vorgänger Frank Hinterlang