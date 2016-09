Fußball Hochdorf stoppt den ASV Nordstetten

Zurück an die Tabellenspitze reichte es damit nicht, da ist der spielfreie SSV Dettensee zu finden, der insgesamt mit den Ergebnissen zufrieden sein dürfte. Der SV Eutingen kam in Altheim über ein 1:1 nicht hinaus, so der ASV Nordstetten mit dem gleichen Ergebnis gegen den VfL Hochdorf und auch die SG Rohrdorf-Eckenweiler konnte mit dem 0:0 in Rexingen nicht profitieren, mit einem Sieg wären die Jungs von Bernd Schättle jetzt Tabellenzweiter. Im hinteren Teil der Tabelle gab es wertvolle "Dreier" für die SG Talheim, für die TSG Wittershausen und auch für die SG Bergfelden/Mühlheim-Renfrizhausen.

ASV Nordstetten – VfL Hochdorf 1:1 (1:1)

Die Gästeabwehr musste am gestrigen Sonntag Schwerstarbeit leisten gegen ein Gegner der läuferisch mithalten konnte mit den Nordstettern die schon früh die Entscheidung suchten. Mit guten Kombinationen schien dies auch gelingen, das Führungstor, erzielt durch Tim Hellstern (10.) wurde bejubelt beim Anhang. Auch die Gäste waren in der Spitze gut aufgestellt, Marc Birkle (17.) war es der mit dem Ausgleich die Nordstetter aus dem Rythmus gebracht hat. Mit Druck wollten die Nordstetter nach der Pause das Spiel an sich reissen und hatten auch die große Chance nach einem bösen Foul im Strafraum, den fälligen Strafstoß knallte Rafael Hellstern an den Pfosten. In dieser Phase ging es heiß daher, die Gäste trafen auf der anderen Seite ebenfalls den Pfosten und wiederum kurz danach rettete die Latte für Sascha Renz. Nordstetten hatte klare Vorteile, musste aber froh sein, dass der Schiedsrichter nach einem Konter den Treffer von Hochdorf wegen angeblicher Abseits-Stellung nicht gelten ließ. Insgesamt hatten die Hausherren mehr vom Spiel, waren am Ende aber doch glücklich mit dem Remis.